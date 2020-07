Fellaini scoort meteen in eerste wedstrijd sinds coronabreak

In China zal het seizoen eind juli pas beginnen, 5 maanden na de initieel geplande start. Uiteraard onder strikte veiligheidsmaatregelen en met Marouane Fellaini

In maart kwam het nieuws naar buiten dat Feillaine besmet was geraakt met het virus. Fellaini had geen zware symptomen en werd in quarantaine gezet bij zijn terugkeer in China.

Maar twee weken voor de competitiestart lijkt Fellaini helemaal klaar te zijn. In een oefenwedstrijd van zijn club Shandon Luneng tegen Shijiazhuang Everbright verloor Fellaini met 4-1, maar hij kwam wel tot scoren.

Hotel per bubbel

In China worden de ploegen opgedeeld in twee groepen van 8. Elke groep heeft een apart hotel toegewezen gekregen. UIteraard wordt er ook in China achter gesloten deuren gespeeld.