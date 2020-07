🎥 OFFICIEEL: Arjan Swinkels trekt naar de Eredivisie

Arjan Swinkels heeft een nieuwe club heeft gevonden. De 35-jarige verdediger heeft een contract getekend bij VVV-Venlo. De Nederlandse club heeft een filmpje gepost op Twitter waarin ze een nieuwe speler bekendmaken.

Het contract van Arjan Swinkels liep deze zomer af bij KV Mechelen, maar lang heeft hij niet moeten zoeken naar een nieuwe club. VVV-Venlo heeft de komst van de verdediger bekendgemaakt. Hij zou een contract van één seizoen getekend hebben bij de club. VVV-Venlo eindigde het voorbije seizoen op de 13de plaats in de Eredivisie.

Swinkels speelde in het verleden al in Nederland bij Roda JC Kerkrade. Bij VVV-Venlo zal hij Guus Hupperts tegenkomen. De flankaanvaller speelde de voorbije seizoenen voor Sporting Lokeren, maar door het faillissement van de Waaslanders was hij een vrije speler.