Is Thibaut Courtois de beste doelman ter wereld? Stem op hem!

FIFA is op zoek naar de beste keeper ter wereld en het is meer dan tijd om op de Rode Duivel te stemmen. U kan namelijk kiezen tussen Thibaut Courtois en Jan Oblak, de doelman van Atlético Madrid.

FIFA is op haar sociale media op zoek naar de beste keeper ter wereld, of in ieder geval de beste keeper van het moment. U kan kiezen tussen Thibaut Courtois en Jan Oblak, de huidige doelman van Atlético Madrid. Beide doelmannen zijn aan een uitstekend seizoen bezig, maar naar wie gaat uw voorkeur uit?