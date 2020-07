🎥 Manuel Neuer zingt onbewust extreemrechts lied tijdens vakantie in Kroatië

Tijdens een vakantie in Kroatië werd Bayern München-doelman Manuel Neuer gefilmd terwijl hij een liedje zong van de band Thompson, een groep die beschuldigd werd van fascisme.

Manuel Neuer is in een vermijdbare controverse geraakt. Terwijl hij en zijn teamgenoten genieten van een paar dagen welverdiende rust na de dubbel in Duitsland (Bundesliga en Duitse beker) promoot de Duitse keeper onbewust een groep die bekend staat om zijn extremistische ideologie.

Manuel Neuer is op vakantie in Dubrovnik. De kapitein van Bayern München heeft het duidelijk naar zijn zin en zong een liedje, meer bepaald "Lijeba li si" van de plaatselijke band Thompson (genoemd naar een machinepistool dat tijdens de Kroatische oorlogen werd gebruikt).

Het probleem is dat het een liedje is dat in de stadions in Kroatië wordt gezongen en wordt beoordeeld als "nationalistisch, agressief en gewelddadig". Maar dat is nog niet alles, want de Hitlergroet was ook op verschillende concerten van de band verschenen en ook zangeres Marko Perkovic werd betrapt op het maken van dit gebaar.