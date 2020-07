📷 Barcelona showt nieuwe truitjes, met vette knipoog richting absolute topperiode

Het damboordpatroon is weg, lang leve de strepen. Dat is alvast het devies wat betreft de nieuwe truitjes van FC Barcelona.

De Catalanen lijken dit seizoen naast de titel te zullen grijpen in Spanje, maar willen volgend seizoen wél opnieuw vol aan de bak.

Daartoe hebben ze alvast hun nieuwe truitjes voorgesteld, die een duidelijke knipoog zijn naar tien seizoenen geleden.

In dat gloriejaar 2010-2011 pakten de Catalanen de treble. Benieuwd of ze dat met vertikale strepen en een gele kraag ook in 2020-2021 zullen kunnen.