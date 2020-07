Anderlecht kan Kemar Lawrence dan toch terug verwachten

Het heeft lang geduurd, maar Anderlecht kan zich toch verheugen op de terugkeer van Kemar Lawrence.

De Jamaicaanse linksachter zat vast in eigen land, waar hij verbleef om persoonlijke redenen. De club hoorde echter weinig van de verdediger en begon zich vragen te stellen. In het verleden had Lawrence al eens een soortgelijke situatie meegemaakt, toen zijn grootmoeder overleed.

Ook dan liet hij weinig van zich horen en keerde hij later terug dan voorzien naar New York Red Bulls. Maar nu zou hij toch op de terugweg zijn.

Anderlecht heeft terug contact kunnen opnemen en heeft een vlucht geboekt voor de Jamaicaanse verdediger. Hij wordt volgende week op training verwacht.

Ondertussen haalde Anderlecht met de Oekraïner Bogdan Mykhaylichenko wel al een alternatief in huis.