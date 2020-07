City gaat vrijuit, UEFA heeft volgens financieel expert boter op het hoofd: "Hopelijk is dit een les voor hen"

Gejuich gisteren in het Etihad Stadium: Manchester City mag de volgende twee seizoenen toch Europees spelen. Iemand van de club moest gewoon even in de zak graaien om een boete van 10 miljoen euro te betalen. Kleingeld voor City. Maar het is een serieuze klap voor de FFP-regels.

City ontsnapt, maar een goed signaal is het niet. Dat weet ook Michel Maus, de fiscaal expert die het Belgisch voetbal doorlichtte na Propere Handen. “De Financial Fair Play leidt tot een eerlijk sportief verloop. Wie dit weet te omzeilen, kan zich competitief voordeel kopen. Finan­ciële doping. Dat is op de lange termijn nefast voor het voetbal", klinkt het in HLN.

"Dit vonnis zegt niet dat wat City gedaan heeft oké is. Het pleit de club vrij op basis van juridische argumenten. Omdat er te weinig bewijs was en omdat sommige dingen verjaard waren. Dat wil doorgaans zeggen dat er met te weinig mankracht en middelen gewerkt is. Zeker in zo'n gemediatiseerde zaak wekt het de indruk dat de UEFA niet genoeg aandacht besteedt aan de Financial Fair Play. Hopelijk kan dit een les voor hen zijn.”