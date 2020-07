Moet de voetbalfan van decoder wisselen? Er zitten nóg akkoorden in de pijplijn

De voetbalfan wacht nog steeds af of hij volgend seizoen van decoder moet wisselen. Momenteel heeft enkel Orange een akkoord met Eleven Sports. Maar we hebben goed nieuws: er zitten nieuwe akkoorden in de pijplijn.

Ook Telenet en Proximus staan dicht bij een akkoord met Eleven Sports. Vooral bij eerstgenoemde heeft het aan een zijden draadje gehangen. Telenet speelde enkele weken namelijk hoog spel door publiekelijk te verkondigen dat er een rechtszaak zou komen. Eleven Sports heeft het spel echter goed gespeeld. De rechtenhouder liet in alle media nadrukkelijk weten dat ze er alles aan doen om het voetbal in alle huiskamers te brengen. Met andere woorden: Telenet en Proximus zouden enorm gezichtsverlies lijden ten opzichte van hun klanten als ze het been stijf houden. En wat met Sports Late Night? Of komt Stadion terug? Verder moet de strijd om de samenvattingen nog beslecht worden. VIER had met Sports Late Night de voorbije seizoenen die rechten in handen, maar ook VTM wil zich in het debat mengen. De VRT liet eerder al weten niet mee te doen aan de financiële wedloop.