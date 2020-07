🎥 Thibaut Courtois is niet alleen een topdoelman, hij heeft ook nog eens een goede techniek

Thibaut Courtois zit misschien wel in de vorm van zijn leven. Twee jaar geleden op het WK werd hij verkozen tot beste doelman ter wereld, een trofee waar hij nu opnieuw kans op zou maken.

Nu de titel met Real Madrid dichterbij komt, laat Courtois zich ook gelden vanop voetbaltechnisch vlak. Op zijn Instagram deelt hij een filmpje waarbij hij aan het jongleren is met een kleine voetbal aan het zwembad. Niets opmerkelijk, al valt wel meteen op dat de nationale nummer 1 een goede techniek heeft.

Maar de monden vallen pas echt open wanneer hij het balletje recht in de basketbalring deponeert. iets waar hij zelf ook verbaasd over is, kijk maar naar zijn reactie:

Bron: Instagram Thibaut Courtois