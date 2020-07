Vernedering in Engelse tweede klasse: 7-0 bij de rust

In de Engelse tweede klasse heeft Wigan Athletic degradatiekandidaat Hull City gekleineerd met een 8-0 overwinning. Na één helft stond het al 7-0 voor het geplaagde Wigan.

Wigan staat op een veilige plaats in de middenmooit in de Engelse tweede klasse. De komende drie wedstrijden lijken wedstrijden te worden zonder inzet, maar niets is minder waar. Wigan zit in financieel zwaar weer en als het zich kan weten te redden op financieel vlak, moeten ze waarschijnlijk rekening houden met een puntenaftrek van 12 punten dit seizoen.

Met die 12 punten aftrek, staan ze voorlopig op gelijke hoogte met Hull City op de 22e plaats. In de Engelse tweede klasse degraderen de 22e, 23e en 24e rechtstreeks.

Om niet te moeten degraderen na puntenaftrek, hebben ze er dinsdagavond alleszins alles aan gedaan om hun doelpuntensaldo zo hoog mogelijk te houden.

Gelukkig voor Hull City, werd de afgang in de tweede helft niet groter. Na 45 minuten al 7-0 achterstaan is vrij pijnlijk, maar na 90 minuten werd het 'slechts' 8-0.

Enkele statistieken over de wedstrijd:

8 - Wigan are the first team to score 8+ goals at home in a single match in the English second tier since Manchester City in November 1987 (10-1 v Huddersfield). Blimey. pic.twitter.com/9sVfBDo7BF — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020

4 - Wigan's Jamal Lowe was directly involved in four goals against Hull City in the first half (1 goal, 3 assists); as many goal involvements as his previous 31 appearances. Astonishing. pic.twitter.com/iO7H5IXqkS — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020