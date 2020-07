Beerschot-talent wil volgend seizoen volledig doorbreken: "Beerschot gelooft in mij"

Bij Beerschot was er vooralsnog geen grote rol weggelegd voor Ayrton Mboko. De verdediger kwam amper drie keer in actie, maar gelooft dat zijn rol nog niet is uitgespeeld bij de Antwerpse club.

Mboko komt uit de jeugdopleiding van Standard en via Union kwam hij bij Beerschot terecht. In zijn eerste seizoen kreeg hij nog in 14 wedstrijden speelminuten, maar dit seizoen mocht hij amper drie keer opdraven.

"Er zijn dit seizoen momenten geweest dat ik dacht dat het beter zou zijn om een andere ploeg te zoeken. Als jonge gast wil je spelen. Maar langs de andere kant ben ik het vertrouwen van Beerschot en Hernan Losada altijd wel blijven voelen. Hij gaf zelfs aan dat hij mijn contract wilde verlengen, dan twijfel je niet meer", zegt Mboko aan Gazet van Antwerpen.

De eerste wedstrijd van de terugronde, tegen Leuven, was een belangrijk moment voor Mboko. "Mijn laatste wedstrijd tegen Westerlo was niet goed. Losada was blijven inpraten op mij. Hij gelooft in mijn kwaliteiten en toen ik weer mijn kans kreeg tegen Leuven kon ik een goede prestatie neerzetten."

Mboko zal dus waarschijnlijk ook volgend seizoen bij Beerschot blijven, 1A of niet. "Ik wil mij gewoon tonen. Beerschot gelooft in mij. Ik voel me steeds beter in de groep. Ik ben nog jong, maar ook niet meer de jongste."