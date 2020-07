Nederlandse voetbalbond eert overleden speler met rouwbericht in krant

In Nederland is oud-speler Willem Suurbier overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding die hij kreeg in mei. Suurbier werd 75 jaar. Suurbier was niet alleen een monument bij Oranje, maar speelde ook maar liefst 400 wedstrijden voor Ajax.

Toen het nieuws van zijn overlijden de Nederlandse voetbalbond bereikte, besloten de leden om hun voormalige rechtsback te eren met een overlijdingsbericht in de krant.



Een opvallende actie die niet voor zomaar eender welke oud-speler gedaan wordt.

Maar Suurbier was volgens de KNVB niet zomaar een oud-speler.

In hun rouwbericht noemen ze hem een "onmiskenbare schakel in het totaalvoetbal van Oranje en coach Michels." Oud-collega bij Oranje, Willem van Hanegem, herinnert zich de grote vleugerverdediger nog als een echte grapjas. "We zijn geen clown verloren, maar wel een topverdediger met humor. Met hem was het altijd lachen, gieren, brullen...", aldus van Hanegem in AD. De Amsterdammer speelde na zijn carrière bij Ajax ook nog in de VS en Hong Kong. Nadat hij zijn leven als profspeler beëindigde werd hij nog trainer bij verschillende kleine buitenlandse ploegen. Ook Ajax eerde hem met een tweet. Een groot Ajacied is niet meer. ♥️



Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2020