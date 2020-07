Karim Benzema denkt aan terugkeer naar Olymique Lyon: "Het speelt al een tijdje in zijn hoofd"

Karim Benzema speelt momenteel nog de pannen van het dak voor Real Madrid, maar de Franse superster speelt wel al met een terugkeer naar Olympique Lyon in zijn hoofd.

Zijn voormalige zaakwaarnemer en goede vriend Karim Djaziri weet dat een terugkeer naar Lyon altijd al een optie is geweest. "Nu hij het einde van zijn carrière nadert, begint dat scenario wel reëler te worden. Het heeft altijd al in zijn hoofd gezeten", vertelt Djaziri aan OL TV.

"Ik denk dat het perfect mogelijk is. Als de benen nog mee willen en hij kan zich er nog mentaal voor opladen. Als het moment daar is, dan zal hij die kans niet laten liggen. Al hoeft dat niet per se als speler te zijn. Ik zie hem ook nog in een andere functie terugkeren."

Momenteel zit Benzema nog in volle titelstrijd met Real Madrid. Met 19 competitiedoelpunten heeft hij nog een groot aandeel gehad bij de leidersplek van Madrid en lijkt hij dus nog niet meteen te vertrekken."