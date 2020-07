Plots gaat het snel: 'Club Brugge heeft smaakmaker van vijf miljoen euro zo goed als beet'

Club Brugge beseft dat het dit jaar waarschijnlijk zonder Emmanuel Dennis, Percy Tau en Krépin Diatta zal door moeten. En dus zetten ze alles op alles om degelijke vervangers te vinden. Eentje ligt alvast in de pijplijn.

Club Brugge had in mei al een bod van om en bij de 3,5 miljoen euro gedaan voor Bright Osayi-Samuel, maar dat was onvoldoende voor zijn ploeg Queen Park Rangers.

Vijf miljoen euro

Met vijf goals en negen assists was de Nigeriaanse winger van grote waarde voor zijn ploeg en dus willen ze boter bij de vis.

Het Laatste Nieuws laat nu weten dat er een hernieuwd bod van vijf miljoen euro is gedaan en dat QPR daar wél oren naar heeft. De clubs zijn dan ook in verregaande onderhandelingen.