KAA Gent wil meer dan 25 miljoen euro voor goudhaantje, die een erg duidelijke wens heeft

Hoe loopt het af tussen KAA Gent en zijn absolute goudhaantje Jonathan David? Dat is dé hamvraag stilaan. De spelmaker heeft alvast een duidelijke mening gegeven.

Lille wil er Jonathan David graag bij en zou voor de vervanger van Victor Osimhen (ex-Charleroi) liefst 25 miljoen euro willen neertellen bij Gent.

De Buffalo's houden de boot voorlopig af, maar de Canadees zelf ziet het alvast enorm zitten: "Ja, ik wil naar Lille komen", geeft hij toe bij L'Equipe.

Onrealistische prijszetting?

"De Ligue 1 is voor mij een volgende etappe, het project van LOSC interesseert me enorm. Het is een goede ploeg."

"Gent wil me graag houden en me pas verkopen voor een prijs die ik niet meteen zie gebeuren (30 miljoen euro, nvdr) door het coronavirus. Dat remt de onderhandelingen wat, maar ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil vertrekken. Ik hoop dat het niet geblokkeerd zal worden."