Thibaut Courtois draagt de titel op aan fans: "Deze is voor jullie"

Thibaut Courtois is in de wolken met de titelwinst. De doelman nam de tijd om een video in elkaar te steken waarin hij de fans uitdrukkelijk bedankt.

In de video richt Courtois zich rechtstreeks tot de fans. "Aan alle fans, het is niet altijd makkelijk geweest. Maar ik heb beloofd dat er goede dingen aankomen. En ik heb altijd mijn best gedaan om me aan mijn woord te houden. Jullie zijn altijd in mij blijven geloven, in ons."

"Nu is het moment gekomen om te vieren. Deze titel hoort toe aan de fans, deze titel is voor jullie. We hebben deze titel samen gewonnen. Laten we de goede dingen voortzetten, hala Madrid", kijkt Courtois al vooruit richting de Champions League. Daarin moet Real Madrid nog een 1-2 nederlaag zien goed te maken tegen Manchester City.