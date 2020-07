Luckassen legt zijn keuze uit: "Kompany belde me een paar keer"

Derrick Luckassen zit weer bij Anderlecht. De Nederlandse verdediger werd voor een extra jaartje gehuurd van PSV, waar hij nooit meer wil spelen, maar wel een contractverlenging tekende. Maar alles om toch bij paars-wit aan de slag te kunnen.

Hij wou per se terug naar Brussel. "Dit is investeren in mezelf. Het is een keertje prima om vastigheid te hebben zeg maar. De laatste keer dat ik ergens twee seizoenen na elkaar speelde, was bij AZ. Ik had het hier naar m'n zin, speelde veel, het was ook gewoon een leuke spelersgroep. Dit was voor mij nu het beste. Plus, de mensen binnen Anderlecht wilden me graag terug. Zoiets voelt goed", zegt hij in HLN.

Als Vincent Kompany dan ook nog eens aandringt... "Hij heeft me een paar keer gebeld op vakantie. Hij vroeg of ik wou blijven. Ik vertelde hoe ik me voelde, hij deed z'n zegje. Weet je, ik wil gewoon veel spelen. Als het aan mij ligt, speel ik elke minuut van elke wedstrijd."

Luckassen wil Anderlecht weer mee op de kaart zetten. "Ik wil meedoen voor de prijzen. Ik wil kampioen worden. Ik wil de beker proberen pakken. The only way is up, het kan alleen maar beter gaan dan vorig seizoen. En dat zal zo zijn, dat staat vast."