🎥 Wie is Osayi-Samuel, de flankaanvaller die op heel wat interesse kan rekenen van Club Brugge?

Club Brugge is tot nu toe zeer rustig gebleven op de transfermarkt. De mogelijke komst van één van de openbaringen van dit seizoen in The Championship zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

Bright Osayi-Samuel zou de eerste transfer van Club Brugge kunnen worden in de zomer van 2020. Club Brugge wil met de komst van de vleugelspeler van QPR anticiperen op het vertrek van Diatta en Dennis. Maar wie is Osayi-Samuel? Een snelle vleugelspeler die ook nog eens, dankzij zijn goede dribbel, wordt gezien als één van de meest technische spelers in de Engelse tweede klasse. Hij zorgt zeer vaak voor dreiging en het is een speler die je de hele wedstrijd in de gaten moet houden. Het voorbije seizoen scoorde hij 5 doelpunten en gaf hij 9 assists in 36 competitiewedstrijden. Hieronder vindt u een video met zijn beste acties.