Toekomst Waasland-Beveren nog steeds onduidelijk, maar Maximiliano Caufriez kan bij (andere) eersteklasser aan de slag

Het is nog niet duidelijk of Waasland-Beveren volgend seizoen in 1A zal spelen, maar als ze toch zouden moeten degraderen, zal het zonder Maximiliano Caufriez zijn. De verdediger wil in de hoogste klasse blijven voetballen en KV Oostende zou hem een uitweg willen bieden.

Volgens Footmercato.com wil Maximiliano Caufriez niet bij Waasland-Beveren blijven en zou hij een transfer naar KV Oostende wel zien zitten. De verdediger, die vrijdag zeer goed was tegen PSG in een vriendschappelijke wedstrijd, vertelde de Franse site dat hij kan vertrekken als er een goed bod zou komen. Enkele dagen geleden zou er een bod zijn binnengekomen van KV Oostende en Caufriez zou daar een contract van vier seizoenen kunnen tekenen. Caufriez kwam in 2015 aan bij Waasland-Beveren. Hij kwam toen over van Standard, waar hij bij de jeugdploegen speelde.