Manchester City wil tiener wegplukken bij KV Mechelen

Het was te denken dat het niet lang ging duren voor de Europese topclubs en subtoppers in Mechelen gingen staan. Daar heeft Issa Kabore de aandacht van heel wat ploegen getrokken. Malinwa wil wel onderhandelen over de 19-jarige rechtsachter, maar wel op hun voorwaarden.

KV Mechelen gaat de Burkinese rechtsachter niet voor een appel en een ei laten vertrekken. Verschillende Europese clubs zouden zich in het AFAS Stadium gemeld hebben en Manchester City zou daarbij het meest concreet zijn. Ook Olympique Lyon, Lille en Wolfsburg zouden belangstelling hebben. City zou echter de beste papieren hebben. Malinwa wil hem voor enkele miljoenen laten gaan, maar wel op voorwaarde dat hij minstens nog een jaar wordt uitgeleend aan de club.