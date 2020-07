Moeskroen haalt meteen eerste versterking bij Waasland-Beveren

Nu de overname rond is, kan Moeskroen zich beginnen focussen op het volgende seizoen en de eerste transfer is zo goed als rond.

Beni Badibanga is de eerste versterking van Moeskroen. De 24-jarige middenvelder komt over van Waasland-Beveren, waar zijn contract afliep. Het jeugdproduct van Standard speelde sinds 2018 voor Waasland-Beveren en kwam er in 54 wedstrijden tot 4 goals en 5 assists.

De komst van Badibanga zou meteen ook het vertrek betekenen voor Fabrice Olinga. Volgens onze bronnen aast de Kameroener op een vertrek. De transfers bij Moeskroen zullen nu de overname rond is wel op gang komen.