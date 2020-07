Moeskroen geen satellietclub van Lille, maar er komen in één klap wel negen spelers van de Franse club

David Lopez benadrukte dat Moeskroen geen satellietclub wordt van het Franse Lille. De bedoeling is om onderling spelers uit te wisselen wel. Dat gebeurt dan ook, want volgens de Franse sportkrant L'Equipe komen er meteen negen spelers van Lille naar Henegouwen.

De vraag is nog of doelman Hervé Koffi, die momenteel met Belenenses nog in de Portugese competitie actief is, ook gaat komen. Anders loopt het aantal Lilse spelers al op tot tien.

De andere negen speelden blijkbaar mee in de oefenmatch tegen Moeskroen zaterdag. Het gaat om de centrale verdedigers Agouzoul en Gueye El Hadji, linksback Bocat, verdedigende middenvelders Junior Onana et Nlandu, winger Brym en aanvallers Faraj, Zeka et Postolachi.