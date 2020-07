'Voormalige sterkhouder van Juventus laat woestijn achter en keert terug naar Serie A'

Mario Mandzukic is klaar om zijn comeback in de Serie A te maken. Fiorentina heeft de aanvaller een concrete aanbieding gedaan.

Mario Mandzukic sloeg de deur van het Juventus Stadium afgelopen winter achter zich dicht. De 34-jarige spits koos ervoor om woestijndollars te verzamelen.

Het Qatarese avontuur was echter niet wat Mandzukic ervan verwacht had. Inmiddels is zijn contract bij Al-Duhail ontbonden en kan hij tekenen waar hij wil.

Terug naar Serie A

Sport Italia laat weten dat Mandzukic eerstdaags een tweejarig contract gaat tekenen bij AFC Fiorentina. Hij kan bij La Viola drie miljoen euro per seizoen verdienen.