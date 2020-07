BREAKING: De Ballon d'Or wordt dit jaar niet uitgereikt

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo moeten niet hopen op een zoveelste trofee. Ook Robert Lewandowski, die er een fantastisch seizoen opzitten heeft met Bayern München, mag zijn dromen opbergen. Net als Kevin De Bruyne.

France Football, de organisator van de verkiezing, verklaart zijn beslissing: "Voor ons zijn twee maanden - januari en februari - te weinig om een gegronde verkiezing te organiseren en om het juiste beeld te krijg van wie nu de beste was", aldus de hoofdredacteur.

"Daarnaast zijn er de ongeziene omstandigheden (zonder publiek, vijf veranderingen, Champions League-kwalificaties gespeeld in één match...) die een juiste beeldvorming onmogelijk maken."

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ