Rondje Premier League: Trossard en Brighton zijn gered, Wolves behoudt waterkansje op Europees voetbal

Brighton & Hove Albion heeft zich vanavond van een extra seizoen Premier League verzekerd. Wolverhampton Wanders blijft dan weer in de running voor een Europees ticket.

Brighton & Hove Albion 0 - 0 Newcastle United

The Seaguls - met Leandro Trossard een volledige wedstrijd op het veld - hadden genoeg aan een punt om het behoud te verzekeren. De strijd blijft onderaan echter ongemeen spannend.

Sheffield United 0 - 1 Everton FC

De wedstrijd op Bramall Lane was een typische eindeseizoenswedstrijd. Sheffield had de rol voor de Europese plaatsen al langer gelost, terwijl the Toffees alleen meer op een betere volgende jaargang kunnen hopen.

Wolverhampton Wanderers 2 - 0 Crystal Palace

Leander Dendoncker en de Wolves deden hun taak en blijven in het spoor van Manchester United. Europees voetbal lijkt echter heel ver weg. Voor Crystal Palace stond er vanavond niets meer op het spel.