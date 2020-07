'Real Madrid denkt aan toekomst na Zidane en gaat absoluut clubicoon klaarstomen om over te nemen'

Iker Casillas keert terug naar huis. Het clubicoon van Real Madrid krijgt zijn bureau in het Estadio Santiago Bernabeu. Zijn exacte rol is nog niet gekend, maar de vergelijking met Zinedine Zidane is alvast treffend.

Marca laat weten dat Iker Casillas een adviserende rol gaat opnemen bij Real Madrid. Het clubicoon - San Iker verdedigde in 725 officiële wedstrijden het doel van De Koninklijke - wordt de rechterhand van Florentino Perez.

En dat is opvallend. Casillas vertrok in 2015 via de achterdeur bij Real Madrid na een sluimerend conflict met diezelfde voorzitter. Voor de volledigheid: hij stond vervolgens nog vier seizoenen in doel bij FC Porto, maar hartproblemen zorgden voor het einde van zijn carrière.

Casillas was aanvankelijk één van dé topkandidaten om voorzitter van de Spaanse voetbalbond te worden, maar hij trok zichzelf terug uit de race. De club van zijn hart wordt dus zijn volgende halte. Volgens insiders willen Los Blancos hem klaarstomen om Zinedine Zidane op te volgen.

Opvolger van Zidane?

Ook ZiZou werd in 2009 aangesteld als adviseur van de voorzitter. Vervolgens werkte de Fransman zich via verschillende tussenstops op tot hoofdcoach van Real Madrid. Zou Real onder de hoede van Casillas in de toekomst ook drie Champions League-trofeeën winnen? Wordt vervolgd…