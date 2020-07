Patrick De Koster gaat De Bruyne aan hoogste contract ooit helpen: "Ik heb nog nooit een verlenging getekend waarbij de speler ineens minder gaat verdienen"

Manchester City wil van Kevin De Bruyne de bestbetaalde speler in de geschiedenis van de Premier League maken. Patrick De Koster beweert echter dat de Rode Duivel daar allesbehalve mee bezig is.

Manchester United stort jaarlijks 22 miljoen euro op de bankrekening van Alexis Sanchez. De Chileen brak echter nooit potten op Old Trafford en wordt momenteel verhuurd aan Internazionale FC.

Manchester City wil Kevin De Bruyne qua loon op het hoogste schavotje zetten. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Het is Patrick De Koster die de komende weken of maanden rond de tafel moet zitten in naam van de Rode Duivel.

“Ik heb nog nooit een verlenging getekend waarbij de speler ineens minder gaat verdienen”, grijnst de zaakwaarnemer in Het Laatste Nieuws. “Dat gaat nu ook niet gebeuren. Maar we zijn allerminst gehaast. Het is niet zo dat ik morgen naar Manchester ga om te onderhandelen.”

Zlatan Ibrahimovic wil telkens de grootverdiener zijn. De cijfertjes zelf interesseren hem niet. Zo zit Kevin niet in elkaar

De Bruyne en De Koster zijn er bovendien niet op gebrand om geschiedenis te schrijven. “Ik wist dat zelfs niet van Sanchez en ik ga het nu ook niet beginnen uitzoeken. Zlatan Ibrahimovic wil telkens de grootverdiener zijn. De cijfertjes zelf interesseren hem niet. Zo zit Kevin niet in elkaar.”

De status van KDB zorgt er automatisch voor dat hij opslag zal krijgen. “Zijn impact op City is groot. Momenteel is hij misschien wel de beste speler ter wereld. Wereldwijd hoort hij sowieso bij de top vijf. Voor de vuist weg noem ik Kevin in één adem met Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en Kylian Mbappé.”