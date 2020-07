Volgens Tom Pietermaat is Beerschot nog niet met 1A bezig: "we focussen ons alleen op die promotiefinale"

Beerschot is voorlopig aan een goede voorbereiding bezig. De ploeg van trainer Hernan Losada verloor tegen AA Gent (1-0), maar kon een gelijkspel uit de brand slepen tegen Club Brugge (1-1). Ook tegen STVV speelde Beerschot gelijk (0-0).

Voor Beerschot staat er op 2 augustus een zeer belangrijke match op het programma, want dan zullen ze het in de terugwedstrijd van de promotiefinale moeten opnemen tegen OHL. Volgens Tom Pietermaat geven deze oefenwedstrijden de spelers vertrouwen.

"We zijn nog niet met 1A bezig, want onze focus ligt bij de promotiefinale. Het feit dat we onze voet naast de eersteklassers kunnen zetten, geeft ons wel vertrouwen", aldus Tom Pietermaat in een interview bij Gazet van Antwerpen.

Tegen STVV liet Beerschot zien dat ze dicht bij een finale staan. Het ging er bij momenten hard aan toe en Pietermaat had zelfs uitgesloten kunnen worden. "We kwamen niet om onze voet terug te trekken, want anders konden we beter in Antwerpen blijven. De spelers wilden zich tonen en het belangrijkste is dat niemand een blessure heeft opgelopen."