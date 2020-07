OFFICIEEL: voormalig Genk-speler Anele keert terug naar de Belgische voetbalvelden

Bijna vier jaar na zijn vertrek bij KRC Genk keert Anele terug naar het Belgische voetbal. De Zuid-Afrikaan heeft een contract getekend bij SV Roeselare. Meteen een stevig statement van de West-Vlaamse club die onlangs werd overgenomen door nieuwe investeerders.

Ook de Portugese topclubs Sporting Lissabon is mee aan boord gekomen. Na een periode van financiële problemen lijkt Roeselare nu in staat opnieuw voetballers met enige naambekendheid aan te trekken. Anele Ngongca past alvast in die categorie.

De 32-jarige Anele speelde tussen 2007 en 2015 acht seizoenen voor KRC Genk. Bij de Limburgers maakte hij onder andere de landstitel mee en ook tweemaal bekerwinst. In de zomer van 2016 werd Anele voor een jaartje uitgeleend aan het Franse Troyes, om daarna terug te keren naar zijn thuisland bij Sundowns.

Roeselare kon Anele overtuigen om opnieuw een avontuur in Europa aan te gaan. Hij zette op Schiervelde zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen met optie.