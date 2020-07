Blijft Gareth Bale dan toch gewoon bij Real Madrid? "Er zijn weinig clubs die hem kunnen veroorloven"

De kans is groot dat Gareth Bale dan toch gewoon bij Real Madrid blijft volgend seizoen. Volgens zijn makelaar woont Bale graag in Madrid en de flankaanvaller zou geen zin hebben in een transfer.

Het gaat al maanden niet goed tussen Real Madrid en Gareth Bale en dus leek de kans groot dat Welshman deze zomer zou vertrekken bij de Spaanse topclub. Volgens Jonathan Barnett, de makelaar van Bale, is er echter niets van aan. Barnett gaf een interview bij BBC. "Bale gaat nergens anders heen. Hij heeft nog een contract van twee jaar en hij woont graag in Madrid. Uiteraard is er interesse van andere ploegen, maar er zijn weinig clubs die hem kunnen veroorloven. Het is jammer dat hij voorlopig niet in de basis staat, maar Bale zal niet vertrekken", aldus de makelaar.