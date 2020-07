Anderlecht heeft linksachter beet!

Positieve signalen vanuit Anderlecht. De resultaten van de vriendschappelijke wedstrijden waren al positief, maar nu komt er nog ander positief nieuws. Anderlecht heeft haar linksachter beet.

Depuis l'arrivée de Timon Wellenreuther, le Sporting d'Anderlecht est resté calme sur le marché des transferts. Cependant, l'arrivée de Bogdan Mykhaylychenko est imminente.

Na het vastleggen van Timon Wellenreuther, was Anderlecht vrij kalm gebleven op de transfermarkt. Maar nu is er toch nog versterking op komst. Bogdan Mykhaylychenko komt over van Zorya Luhansk.

Tijdens een interview met UA Football verkondigde de directeur van Zorya Luhansk, Stanislav Ohanov: "Vanaf 1 augustus zal de speler niet meer bij ons zijn. Hij vertrekt naar Sporting Anderlecht."

Anderlecht zou een bedrag rond de 500.000 euro betalen voor de linksback. In het Lottopark zal de Oekraïner de concurrentie aangaan met Kemar Lawrence. Het voorbije seizoen was Mykhaylychenko een belangrijke pion voor zijn ploeg. De 23-jarige verdediger was goed voor 3 doelpunten en 4 assists in 35 wedstrijden.