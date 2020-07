De nieuwe financiële realiteit van KAA Gent: 3,5 miljoen euro is al lang geen afschrikwekkend bedrag meer, vijftien recordtransfers in vijf seizoenen!

Het is AA Gent menens: ze willen dit seizoen maar wat graag opnieuw de concurrentie aangaan met Club Brugge in de zoektocht naar een tweede titel in de geschiedenis van de club. De voorbije jaren is de geldbuidel dan ook al meermaals ferm opengezet.

Niklas Dorsch lijkt al een weekje op weg naar KAA Gent en zou de Buffalo's uiteindelijk 3,5 miljoen euro kosten. In de tijden vóór de eerste titel van de Buffalo's in 2015 was hij daarmee dubbel zo duur als de toenmalige recordtransfers van 1,7 miljoen euro.

Ondertussen is de tijd echter helemaal veranderd in Gent. Sindsdien zijn er echter al vijftien(!) spelers naar de Ghelamco Arena gekomen die duurder zijn dan Nicklas Pedersen toen was bij zijn transfer van Mechelen naar de Arteveldestad.

Deze zomer werd met Nurio Fortuna - volgens de cijfers van Transfermarkt - nogmaals het transferrecord bijgesteld richting zes miljoen euro. Als Dorsch komt voor 3,5 miljoen euro, staat hij daarmee 'pas' op een gedeelde zesde plaats qua duurste transfer.

Boter bij de vis

Het zegt veel over de nieuwe manier van geld uitgeven bij Gent, waar de putten uit het verleden definitief gedempt zijn en er met ambities naar de toekomst wordt gekeken. Ook de loonplafonds van weleer zijn inmiddels niet meer dezelfde, het nieuwe stadion zorgde ook voor extra inkomsten.

Het geeft Ivan De Witte en co ook de nodige financiële armslag om niet zomaar ja te zeggen op elk inkomend bod dat binnenkomt - ook voor Jonathan David wordt niet zomaar meegewerkt. Want het is ze menens en als het kan liefst met een prijs.

We geven hierbij graag het overzicht van de vijftien duurste transfers - allemaal dus van de afgelopen vijf seizoenen: