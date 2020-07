"Iedereen lachte me uit toen ik zei dat De Bruyne Lampard kon vervangen"

Een man met een oog voor talent! Michael Emenalo was de scout die indertijd voor Chelsea werkte en Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois bij de Londenaren aanraadde. "Het was pijnlijk voor Abramovich om De Bruyne een wereldtopper te zien worden."

Emenalo bracht De Bruyne naar Chelsea, waar hij nooit een kans kreeg. “Hij was amper 18 jaar oud en een supertalent”, zegt hij in een interview met The Guardian. “Maar de eerste keer toen ik over De Bruyne zei dat hij Lampard eventueel zou kunnen vervangen, lachte iedereen mij uit. Met Romelu Lukaku was dat net hetzelfde. Hij was 18 jaar en ik zei dat je met hem vijf jaar geduld moest hebben.”

“Mijn scouts zagen wat er aan het gebeuren was in België”, aldus Emenalo. “Hazard, De Bruyne, Lukaku, Chadli, Vertonghen, Courtois. Maar ze vroegen mij: Sinds wanneer is België plots Brazilië geworden? Wie is die Kevin De Bruyne? Ik antwoordde: Ik kijk niet naar paspoorten. Ik kijk naar een speler. En deze speler geeft geen enkele slechte pass. Ik weet niet of hij een superster zal worden, maar er is iets.”

De Bruyne zocht zijn heil uiteindelijk in Duitsland en de rest is geschiedenis. “Het was pijnlijker voor Abramovich dan voor mij. Hij zag er echt van af. Hij zag dan ook dat alles wat we besproken hadden, bleek te kloppen.”