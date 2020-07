Opvallend: Deportivo La Coruna heeft wedstrijd minder gespeeld, maar moet toch degraderen naar de Spaanse derde klasse

Deportivo La Coruna kon maandag haar laatste wedstrijd van het seizoen niet spelen door enkele positieve coronagevallen, maar toch is er beslist dat ze moeten degraderen. Deze beslissing wordt aangevochten door de Spaanse club, want ze willen uiteraard in de tweede klasse blijven spelen.

Het gaat niet goed met Deportivo La Coruña. Drie seizoenen geleden speelde de club nog in La Liga, maar nu zijn ze net officieel gedegradeerd naar de Spaanse derde klasse. En dit in een uitzonderlijke situatie, omdat hun laatste wedstrijd werd uitgesteld door enkele positieve coronagevallen bij Fuenlabrada, de tegenstander op de laatste speeldag. Maar alle andere wedstrijden van de laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse werden wel gespeeld. En na de resultaten van de andere teams is Deportivo niet meer in staat om zich redden, zelfs niet als ze hun laatste wedstrijd tegen Fuenlabrada spelen. Deportivo vindt deze situatie schandalig, want de Spaanse club vindt dat de laatste wedstrijden van de competitie op hetzelfde moment gespeeld moeten worden. Ze zijn dan ook van plan om juridische stappen te ondernemen. "De club zal alle nodige juridische stappen ondernemen voor de bevoegde instanties om haar belangen te verdedigen", aldus een officiële verklaring van Deportivo La Coruña.