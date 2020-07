Kalendercommissie in Nederland houdt rekening met wel heel speciale wens van Van der Sar

Ajax-directeur Edwin van der Sar opperde enkele weken geleden om de topduels in de Eredivisie zo lang mogelijk uit te stellen. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft die wens ingewilligd.

De reden van die wens was eenvoudig voor de gewezen doelman van onder meer Ajax en Manchester United: de kans is groter dat er later op het seizoen meer publiek aanwezig mag zijn in het stadion. Nu mogen de stadions in Nederland (voorlopig) voor een klein deel open vanwege het coronavirus.

De KNVB maakte woensdagochtend een voorlopig programma bekend waarin de eerste 21 wedstrijden gepland stonden. Wat blijkt? Er is rekening gehouden met de wens van van der Sar, dat levert nu een 'Super January' op.

Want in januari spelen Ajax, AZ, Feyenoord én PSV tegen elkaar. De topploegen in Nederland zullen dus enkele maanden vrije baan hebben om punten te pakken, om dan in januari drie toppers achter elkaar te spelen.