30.000 mensen in het stadion die racistische apengeluiden maken, Emile Heskey maakte het mee

Emile Heskey geldt in Engelend (en daarbuiten) als een echte cultspits. De bonkige ex-international was echter in Slovakije niet graag gezien. Toen hij er met Engeland speelde, kreeg hij een hele wedstrijd racistische apengeluiden over zich heen.

"Eerst had ik het niet door wat ze zeiden. Ik dacht gewoon wat boegeroep, wat niet abnormaal is in het voetbal", blikt Heskey terug bij B/R Football. "Maar plots had ik door dat het apengeluiden waren. ik wou professioneel blijven en het blokkeren. Maar wanneer 30.000 mensen je racistisch benaderen... dat is heel zwaar", bekent hij.

"Je besef achteraf pas wat er die avond gebeurd is. Op het moment zelf speelde ik gewoon door, maar eigenlijk moest er actie ondernomen worden. We hebben als zwarte spelers nooit een statement gemaakt omtrent racisme. Het maakte gewoon deel uit van het leven als zwarte voetballer", vervolgt hij.

Ook teammaats doen niet

De selectie van Engeland oogde indrukwekkend, met ook enkele sterke figuren: Owen, Beckham, Gerrard, Scholes, Gary Neville... maar ook zij traden niet op tegen het racisme. "Ze durfden waarschijnlijk niet te vragen hoe ik me voelde, en dat is net het probleem van racisme in dit land: we spreken er gewoonweg niet over", vindt de zwarte aanvaller. De enige andere zwarte speler op het veld was verdediger Ashley Cole.

Oproep

Afsluiten doet Heskey met een oproep naar ploegmaats van zwarte speler. "Steun je ploegmaat als je getuige bent van racisme tegenover hem. Tijdens een wedstrijd zitten jullie samen in de loopgraven, vecht dan ook samen vanuit de loopgraven tegen racisme"