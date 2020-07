QPR biedt Club Brugge-target elders aan om prijs op te drijven

De interesse en het bod van Club Brugge blijven bestaan, maar ondertussen doe QPR er alles aan om toch meer geld te ontvangen voor Bright Osayi-Samuel.

Verschillende Britse kranten weten immers dat andere Engelse ploegen wakker zijn geworden nu ze weten dat de Nigeriaanse winger te koop staat. QPR zou Osayi-Samuel al aangeboden hebben bij Fulham, Burnley en Leeds United om de prijs op te drijven.

Het voorlopige bod van Club Brugge bedraagt 5 miljoen euro inclusief bonussen. Naar Engelse normen is dat een koopje dus de kans bestaat dat er toch nog een Engelse club gaat lopen met het Club Brugge-target.

Opnieuw deel van wedstrijdselectie

Ondertussen zit Osayi-Samuel opnieuw in de wedstrijdselectie bij de Engelse tweedeklasser. Op de laatste speeldag in The Championship neemt QPR het op tegen West Bromwich. Vorige wedstrijd zat hij niet in de wedstrijdselectie omdat hij volgens coach Mark Warburton in vergevorderde onderhandelingen zat met een Belgische club.