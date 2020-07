Dit is de héél speciale reden waarom transfer van Osimhen naar Napoli blijft aanslepen: 'Onderhandelingen moeten helemaal worden overgedaan'

De transfer van Victor Osimhen van Lille OSC naar SSC Napoli is rond, maar het blijft wachten op de officiële aankondiging. We kennen ondertussen de reden waarom het allemaal zo lang moet duren.

SSC Napoli betaalt 85 miljoen euro voor Victor Osimhen. De Nigeriaanse aanvaller heeft zelfs de medische testen al afgelegd. Toch blijft het wachten op de kiekjes en de beelden met de handtekening.

L’Equipe kent de reden voor de vertraging. Enkele zaakwaarnemers - dubieuze figuren die Osimhen in het verleden eens bijgestaan hebben - stonden plots in de rij om een deel van de koek op te eisen.

William d’Avila - de huidige makelaar van Osimhen en de enige met een mandaat van de speler - en Napoli besloten om geen risico’s te nemen en de onderhandelingen volledig over te doen. Op die manier staan alle punten en komma’s juridisch gezien correct op papier.

Witte rook

De officiële bevestiging van de transfer wordt dus eerstdaags verwacht. En dat is ook goed nieuws voor Sporting Charleroi. De secretaris van de Zebra’s houdt de bankrekening best goed in de gaten de komende dagen.