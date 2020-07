Zo'n 3000 toeschouwers troepen samen voor titelfeest Liverpool: "Teleurgesteld"

Dan word je voor het eerst in dertig jaar nog eens kampioen... En mag je het niet vieren met de fans. Woendag hokten er naar verluidt zo'n 3000 fans toch samen om een bescheiden titelfeest te vieren. Volkomen tegen de regels. De kersverse kampioen reageerde intussen op haar website.

Liverpool bedankt eerst alle fans die wél netjes thuis de wedstrijd en het overhandigen van de Beker hebben gevolgd. "Toch zijn we ook teleurgesteld door de taferelen die zich rond Anfield hebben afgespeeld", klinkt het in het statement van the Reds.

"Zoals we eerder al aangaven, zullen we deze titel vieren met de fans. Tot dan is het onze prioriteit om de stad te beschermen."

Bij het titelfeest werden overigens negen fans opgepakt door de politie, wegens mishandeling, rijden onder invloed en openbare dronkenschap.