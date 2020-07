Doelman Racing Genk levert positieve coronatest af

Na Paul Onuachu testte deze week ook doelman Maarten Vandevoordt positief op een coronatest. De beloftevolle doelman moet nu zeven dagen in quarantaine. Het geplande oefenkamp in Zeeland komt overigens niet in het gedrang.

Op de clubwebsite reageerde Racing Genk kort:

"Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Maarten Vandevoordt positief was. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest. Onze doelman werd onmiddellijk uit de groep gehaald en gaat zeven dagen in quarantaine. Het oefenkamp in Zeeland gaat verder door zoals gepland."