Watford weet dat spelers zich dubbel zullen plooien: degraderen staat gelijk aan vijftig procent loon inleveren

Christian Kabasele en Watford FC moeten op de laatste speeldag punten pakken op het veld van Arsenal FC. In het andere geval dreigt de degradatie. De spelers hebben alvast voldoende motivatie.

In het geval van degradatie naar de Championship zullen de spelers van Watford FC het met een pak minder loon moeten doen. In de contracten van Christian Kabasele en ploegmaats staat immers een opvallende clausule.

In het geval van degradatie leveren de spelers - er zijn enkele uitzonderingen, maar dat zijn wellicht de jongens die niet mee zullen degraderen - maar liefst vijftig procent van hun loon in. Met andere woorden: de heren profvoetballers hebben hun bankrekening letterlijk zelf in handen.