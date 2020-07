Al dan niet toeschouwers bij OHL-Beerschot? "Stadsbestuur heeft beslissingsmacht, wij weten nog niets"

De versoepeling voor sportevenementen kwam er donderdag zoals verwacht niet. Maar dit wil niet zeggen dat er geen toeschouwers deze evenementen mogen bijwonen.

In principe mogen er 400 toeschouwers een evenement bijwonen. Maar of er tijdens de terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot ook effectief toeschouwers in de tribune zullen zitten, is nog maar de vraag.

"Wij wachten de beslissing van de lokale instanties af", vertelt OHL-woordvoerder Roel Van Olmen hierover aan Het Nieuwsblad. "Het zijn zij die de beslissingsmacht hebben."

"Pas na hun beslissing beginnen wij zo snel mogelijk aan de organisatie van deze wedstrijd. We verwachten dan ook snel nieuws van het Leuvense stadsbestuur. Daarna communiceren we snel naar het publiek."