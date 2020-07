Veiligheidsraad kwam met duidelijk statement over publiek in stadions, Pro League blijft hopen

Vanaf de start van het seizoen opnieuw supporters in de Jupiler Pro League? Dat was een van de zaken die op tafel lag tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli.

De Pro League heeft er zoals eerder in DIT ARTIKEL al gezegd werkelijk alles aan gedaan om mogelijk zoveel mogelijk fans in de stadions te kunnen ontvangen.

Maar: de veiligheidsraad heeft besloten geen versoepelingen aan te kondigen wat betreft buitenevenementen. Fase 5 gaat niet in voor augustus, maar ten vroegste in september.

Veiligheidsraad

De 400 man die in juli werden genoemd, blijven (voorlopig) wel nog staan - al kunnen er de komende weken mogelijk opnieuw verstrengingen komen richting de bubbels en richting evenementen.

En dus is het nog maar de vraag of en hoeveel supporters er begin augustus in de stadions zullen zitten. De Pro League laat aan Sporza weten nog te wachten op een ministerieel besluit en dat ze zeker zijn op een veilige manier meer dan 400 fans te ontvangen in hun stadions, maar ze zal uiteraard de bevestigde beslissing van de Nationale Veiligheidsraad respecteren.