Hoe de Pro League alles op alles zet om toch (wat) fans in het stadion te krijgen: voorzorgsmaatregelen versus tweede golf, en wat met de rechtszaken?

De verspreiding van het coronavirus is opnieuw aan het toenemen in België. En dus is het nog maar de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het voetbal de komende weken en maanden.

Tot op heden hebben de teams zich goed uit de streng weten te trekken in de Jupiler Pro League. Er waren hier en daar wat positieve gevallen, denk maar aan Fall bij Charleroi of Onuachu bij KRC Genk. Maar de betrokken spelers werden in quarantaine geplaatst, verdere besmettingen bleven voorlopig uit.

Oefenwedstrijden werden uit voorzorg soms afgelast, de risico's worden op die manier ook tot een minimum beperkt. En dat allemaal om vanaf augustus opnieuw competitievoetbal te kunnen spelen, want het heeft in België al lang genoeg stilgelegen.

Extrasportief

Al moeten we naast de coronamaatregelen natuurlijk ook nog rekening houden met andere extrasportieve beslissingen: Virton heeft nog een zaak lopende bij het BAS, als Waasland-Beveren bij de volgende algemene vergadering van de Pro League definitief zakt, zullen ook zij alle rechtsmiddelen aanwenden - in het eventuele andere geval komen er misschien weer andere acties van OH Leuven, Beerschot en/of Westerlo.

Maar qua coronamaatregelen lijkt alles voorlopig 'goed' te verlopen, al zijn de toegenomen besmettingen in ons land wel een potentieel gevaar. Zeker gezien die in clusters verlopen en zo bepaalde bubbels toch in gevaar zouden komen.

Voorzorgsmaatregelen

De Pro League wil erg graag dat er gevoetbald kan worden en had daarvoor een plan klaarliggen, waarbij enkel thuisfans in het stadion zouden plaatsnemen in bubbels van maximaal vijftien personen en waar iedereen moet blijven zitten én tot op zijn zitplaats mondmaskers moet dragen.

Voor de clubs zouden er dan weer extra voorzorgsmaatregelen genomen worden: twee bussen gebruiken om de spelers te begeleiden, coronatests 72 uur voor elke wedstrijd, ... Alles om ervoor te zorgen dat zelfs bij een tweede (toegenomen) coronagolf het voetbal gevrijwaard kan blijven.