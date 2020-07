Voormalig Spaanse steraanvaller David Villa wordt beschuldigd van seksueel misbruik

Voormalig aanvaller van onder andere Valencia, Atlético Madrid, Barcelona en de Spaanse nationale ploeg David Villa wordt door een Amerikaanse vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. De vrouw kwam via Twitter naar buiten met het statement.

David Villa kwam na een rijkgevulde carrière in Spanje aan in de MLS, om er nog enkele jaren voor New York City FC te gaan voetballen. Daar zou de Spanjaard de stagiaire zijn tegengekomen die met haar verhaal naar buiten kwam.

Ze beschuldigt David Villa ervan haar elke dag te hebben aangeraakt, terwijl de bazen er gewoon mee lachten. De vrouw geeft ook aan dat het haar hele carrière overhoop heeft gegooid en dat haar dromen zijn kapotgemaakt.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

New York City FC is nu een onderzoek gestart naar de aantijgingen van de vrouw en ook David Villa reageerde al op de beschuldigingen. "Deze beschuldigingen zijn vals en het is het eerste dat ik ervan gehoord heb. Uiteraard verleen ik mijn volledige medewerking aan het onderzoek van de club."