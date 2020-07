Birger Verstraete nuchter na nipte nederlaag: "Geen slecht resultaat, maar nog veel werk aan de winkel"

Birger Verstraete deed het goed tegen Olympique Lyon. De aanwinst van Antwerp was na afloop best tevreden met wat zijn team op de mat legde tegen de sterke Fransen. Na een 0-3 achterstand toonde de Great Old zich erg weerbaar. Met een eindstand van 2-3 tankten Verstraete en co alsnog wat vertrouwen.

"Het was onze eerste grote test, en er was wel degelijk een niveauverschil tussen de twee ploegen", vertelt de ex-Buffalo aan HLN. "We gaven de eerste helft amper iets weg, en die twee tegendoelpunten kwamen er na persoonlijke fouten van ons."

"In de tweede helft kwamen we goed terug. Het is op zich geen slecht resultaat, maar het is duidelijk dat we nog veel werk aan de winkel hebben", beseft Verstraete.

"Maar laat ons focussen op de positieve zaken: we scoren twee goede doelpunten, na knappe aanvallen die we zelf creëren."

De bekerfinale zal Verstraete naar eigen zeggen 'vanuit de zetel' volgen. "Tja, dat is heel jammer, maar dat wist ik op voorhand. Club Brugge is uiteraard favoriet, het zou een stunt zijn als we die Beker kunnen bemachtigen", besluit Verstraete.