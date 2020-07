De hetze is compleet: beslissing over compleet overbodige Virton - Beerschot genomen

Virton - Beerschot, een voetbalmatch uit januari. Het is dé wedstrijd waar dit seizoen al het meeste over te doen is geweest. En dat moet je 'kunnen' met al die maanden coronacrisis die we ondertussen op ons bord kregen.

Virton behaalde geen licentie voor het profvoetbal en moet dus normaliter zakken naar de tweede nationale van het amateurvoetbal, maar ze gingen wel nog in beroep bij het BAS. Op 4 augustus komt de zaak voor, op 6 augustus volgt normaal een beslissing. De match tegen Beerschot? Die lijkt alvast van geen enkele tel meer te zijn. Match geannuleerd ... Niemand die de overbodige wedstrijd nog wilde spelen, maar het BAS oordeelde plots dat dat wél nog moest. En dus moesten de Mannekes op 26 juli naar Luxemburg om die match te gaan spelen, ware het niet dat er bij Virton veel onduidelijkheid was over de match. ... Communcatie volgt De ploeg communiceerde niet en dus kwam de KBVB van zijn kant met een ultimatum: vrijdagavond geen communcatie betekent dat de match gespeeld wordt. Volgens Gazet van Antwerpen is Virton nu volop bezig om een communicatie voor te bereiden en die vrijdagavond nog wereldkundig te maken, zodat de match dan toch niet doorgaat.