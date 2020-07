Voorlopig geen individuele bekroning voor De Bruyne: Engelse journalisten schatten seizoen Liverpool-kapitein hoger in

Kevin De Bruyne zal in het beste geval nog eventjes geduld moeten oefenen om een individuele bekroning te krijgen voor zijn geweldige seizoen in de Premier League. De journalisten in Engeland hebben immers Jordan Henderson verkozen tot voetballer van het jaar.

Op de meest prestigieuze trofee, de PFA Player of The Year, maakt Kevin De Bruyne wel nog altijd kans. Die prijs zal volgende week uitgedeeld worden. Gezien de talloze keren dat De Bruyne uitblonk in de Premier League, zou het alvast oververdiend zijn als die prijs naar hem gaat.

Intussen hebben de voetbaljournalisten wel al de FWA Footballer of The Year uitgereikt. Zij verkozen Jordan Henderson, de aanvoerder van Liverpool. Henderson is zowat uitgegroeid tot hét gezicht van Liverpool en is dus de verpersoonlijking van het succes dat de Reds boekten. Daarnaast speelde ook het sociale engagement van de middenvelder mogelijk in zijn voordeel.

Al blijft het toch opmerkelijk dat men Henderson boven De Bruyne verkiest. De Rode Duivel moet nog even wachten voor hij weet of hij een individuele prijs aan het seizoen overhoudt.