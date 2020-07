"Kevin geeft liever assists dan dat hij 1.000.000 doelpunten maakt"

Kevin De Bruyne greep naast de trofee van Speler van het Jaar in Engeland, maar zijn coach Pep Guardiola kon het niet laten om zijn sterspeler opnieuw te bewieroken na zijn fantastische seizoen.

De Bruyne leidt in het klassement van meeste assists (19), meeste goals + assists gecombineerd (30), meeste kansen gecreëerd (126) en meeste grote kansen gecreëerd (32), maar toch ging de Speler van het Jaar-award niet naar de Rode Duivel. Engelse journalisten verkozen Liverpool-middenvelder Jordan Henderson.

"Kevin is gewoonweg fantastisch", zegt Guardiola. "Ik zou het geweldig vinden als hij 1.000.000 doelpunten maakt, maar ik denk dat hij liever assists geeft. Het is gewoonweg ongelooflijk hoe goed hij is dit seizoen", besluit de coach van Manchester city.

De meest prestigieuze prijs van Speler van het Jaar in Engeland, de PFA Player of the Year, moet echter nog uitgereikt worden. Die prijs wordt verkozen door de spelers zelf.