Helemaal geen supporters in augustus? Daar is volgende club al die deuren dichthoudt

Na Anderlecht en Racing Genk, zal ook STVV in augustus achter gesloten deuren spelen. Na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, lijken meer en meer clubs de deuren van hun stadion dicht te zullen houden.

Geen verdere versoepelingen en dus geen 800 supportes (of meer) in de stadions. Met het maximum op 400 supporters, zijn er steeds meer clubs die er voor kiezen om in augustus helemaal niemand toe te laten in het stadion.

Want ook STVV houdt de deuren van Stayen dicht in augustus. Voor de Limburgers staan er dan wedstrijden tegen Anderlecht en Cercle Brugge gepland, zonder supporters dus.

"Het garanderen van de gezondheid en de veiligheid van de voetballers en staff van de betrokken clubs, supporters van STVV en onze bevolking blijft een absolute prioriteit. We willen dan ook geen enkel risico nemen op vlak van de volksgezondheid en elke mogelijkheid tot opfalkkering van het virus in SInt-Truiden zo veel mogelijk afsluiten. Het afwerken van de thuiswedstrijden zonder publiek is dan ook de enige juiste beslissing", zegt burgemeester Veerle Heren